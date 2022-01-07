Скрипка, нотная тетрадь и фрак… - народный артист Тофиг Бакиханов передал музею свои личные вещи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор, народный артист Азербайджана Тофиг Бакиханов по собственной инициативе передал свои личные вещи Национальному музею истории Азербайджана, сообщили Trend Life в музее.

"Несомненно, личные вещи композитора, хранящиеся в Фонде подарков и памятных вещей, обогатят экспозицию музея, в том числе его музыкальную коллекцию, и будут важны при издании ряда книг, каталогов и написании диссертаций", - отмечается в сообщении.

В числе переданных вещей – скрипка, нотная тетрадь, пюпитр и фрак композитора.

Отметим, что в ноябре 2021 года Тофиг Бакиханов также передал музею много личных материалов.

Тофиг Бакиханов - народный артист Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат премии "Хумай". Является автором восьми симфоний, пяти симфонических мугамов, шести симфонических поэм, 25 концертов для разных инструментов, 26 сонат, трех одноактных балетов, трех оперетт (в соавторстве с композитором Нариманом Мамедовым) и более 100 песен.

Тофиг Бакиханов - представитель потомственных музыкантов. Его отец - известный исполнитель на таре, народный артист Ахмед Бакиханов - был большим другом великого Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)