Актеры из Беларуси шокировали бакинцев историей о любви страстной и страшной... (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялась грандиозная премьера драматического музыкального спектакля "Княжна Мери", поставленного по одноименной главе из романа русского классика Михаила Лермонтова "Герой нашего времени", сообщает Trend Life. Спектакль представлен Дворцом Гейдара Алиева.

Эта глава романа написана в форме дневниковых заметок прапорщика Григория Печорина и дает возможность заглянуть в глубины души главного героя романа, который служит на Кавказе. Здесь говорится о романтической истории офицера, чья безрассудная любовная игра оборачивается трагедией и для него самого - человека, явно не вписывающегося в законы времени, в котором приговорила его жить судьба…

По сюжету юная княжна Мери (Мери Лиговская) с матерью и родственниками отдыхает на курорте. Среди них Вера - бывшая возлюбленная Печорина, которая сейчас замужем. Чувства между бывшими любовниками вспыхивают вновь. Чтобы отвлечь внимание от своего романа с замужней Верой, Печорин начинает ухаживать за Мери. Девушка отвечает ему взаимностью. Это приводит к ссоре Печорина с юнкером Грушницким, который тоже ухаживает за княжной. Грушницкий и Печорин сражаются на дуэли. Противники Печорина подсовывают ему незаряженный пистолет. Грушницкий стреляет первым, но лишь едва ранит Печорина. Печорин, зная о хитрости врагов, велит перезарядить свое оружие и убивает Грушницкого. Вера тем временем уезжает из города. Печорин мчится за ней, но лишь загоняет коня и в бессилии плачет, повалившись на землю. Вернувшись в город, он признается княжне Мери, что никогда ее не любил...

Актеры представили историю о любви страстной и страшной... О дружбе, предательстве, смерти. О человеке, способном разрушить все на своем пути, даже самого себя. Фарс, вокал, трагедия и сочетание несочетаемого! Блестящая постановка приятно шокировала бакинскую публику неожиданными поворотами сюжета и мастерством актеров. В спектакле также прозвучала музыка таких известных исполнителей, как "Би-2", The Hatters, Dalida, Serge Gainsbourg, в живом исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь.

Главный дирижер спектакля – Виталий Кулбаков (Беларусь), режиссер-постановщик - Татьяна Самбук (Россия), автор художественной идеи - Елена Микулинская (Россия).

В ролях - лучшие актеры "Театра - студии киноактера": заслуженный артист Беларуси Александр Тимошкин, Вера Полякова, Юрий Баранов, Дмитрий Егоров, Яна Ходанович, а также Дмитрий Климович и Маргарита Киселите

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Фото и видео - Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)