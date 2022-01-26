Только скрипка - ансамбль Detaşe выступит с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Международного центра мугама в Баку третьего февраля будет представлена концертная программа, посвященная Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Начало - в 19:00.

В программе выступит скрипичный ансамбль Detaşe, художественным руководителем которого является профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народная артистка Захра Гулиева.

В сопровождении Сабины Мурадовой на концерте также выступит студент III курса БМА, лауреат международных конкурсов Осман Мустафазаде.

Отметим, что главной отличительной чертой ансамбля Detaşe является его состав, в который входят только скрипачи. За долгие годы плодотворной деятельности коллектив завоевал признание и любовь поклонников музыкального искусства, каждый раз радуя их интересными проектами на различных концертных площадках страны.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте İticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)