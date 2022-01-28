Звезда Большого театра России приедет в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов вокалистов, профессор вокальной кафедры Московской консерватории Лариса Рудакова приглашена руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов с солистами театра, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Мастер-классы пройдут с 6 по 13 февраля.

Лариса Рудакова - яркая творческая личность. Её самобытному таланту присущи полная артистическая свобода, тонкое сценическое прочтение создаваемых образов, актёрская зрелость, позволяющая глубоко, эмоционально и убедительно раскрывать душевное состояние своих героинь. Лариса Рудакова мастерски владеет многообразием средств вокально-исполнительского искусства. Стремясь к постоянному совершенствованию, она в каждый свой спектакль вносит убедительные нюансы музыкальной и сценической интерпретации. От спектакля к спектаклю обогащаются новыми красками исполняемые ею партии.

В 1992 году Рудакова окончила Московскую государственную консерваторию по классу вокала, в том же году была принята в оперную труппу Большого театра России. За годы работы в Большом театре она исполнила весь лирико-колоратурный репертуар. Лариса Рудакова покорила слушателей высокой культурой исполнения, великолепной техникой, необыкновенно чарующим бархатным тембром голоса, которому, кажется, подвластно всё.

Она проходила стажировку в звукозаписывающей фирме Deutsche Grammophon под руководством Джона Фишера. Будучи солисткой Большого театра, певица стала победительницей ряда престижных вокальных конкурсов. Участвовала в постановке современной оперы Тошио Хосокавы "Видение короля Лира" (Япония) в рамках 3-й Всемирной театральной Олимпиады. Выступала с известными оркестрами BBC Orchestra, Датским симфоническим оркестром, "Зальцбургской камератой". Работала с известными дирижёрами - Валерием Гергиевым, Петером Шнайдером, Карло Рицци, Юрием Башметом и многими другими.

Лариса Рудакова ведёт активную концертную деятельность. Выступала с сольными концертами в Израиле, Южной Корее, Дании, Италии, Греции, Англии, США и других странах.

Помимо активной концертной деятельности, участия в театральных постановках, является профессором Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Ее ученики неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов. Многие из них стали солистами московских и европейских оперных театров, в том числе Цюрихской оперы и театра Гранд-опера (Париж).

(Автор: Джани Бабаева)