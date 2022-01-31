О детях войны… В Азербайджане завершены съемки фильма "Большой красный дом" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершены съемки фильма Böyük qırmızı ev ("Большой красный дом"). Прежнее название картины – Müharibənin uşaqları ("Дети войны"), сообщили Trend Life на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Эта картина является одним из победителей конкурса проектов короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов Böyük Qayıdış ("Великое возвращение"), объявленного министерством культуры Азербайджана в прошлом году.

Съемки фильма прошли в Баку и Гяндже, на данном этапе продолжается монтаж ленты.

Художественно-документальный фильм повествует о жизни детей, получивших физические и психологические травмы в результате террористических актов Армении в период второй Карабахской войны.

Автор сценария и режиссер фильма - Лейлаханым Ганбарли, оператор-постановщик - Даниэль Гулиев, креативный продюсер – Ирада Багирзаде, исполнительный продюсер – Видади Рустамов, продюсер – Фариз Ахмедов.

Образ кукловода в фильме воплотил актер Намиг Агаев.

Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)