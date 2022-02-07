Литература Израиля в Азербайджане – специальный выпуск

БАКУ /Trend Life/ - Новый выпуск издания Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана, журнала "Мировая литература" целиком посвящен литературе Израиля, сообщил Trend Life писатель и переводчик Салим Бабуллаоглу.

В издание вошли произведения как классиков, так и современных авторов, более сорока авторов в разных жанрах - художественные произведения, литературоведческие статьи, вкладыши-картины горских евреев, биографически связанных с Азербайджаном, а ныне проживающих в Израиле и в других странах.

Представлены материалы Беньямина Таммуза, Моше Шмилянского, Якова Хургина, Моше Шамира, Савьона Либрехта, Йехудита Хенгеля, Аарона Апельфелда, Йисхака Орпаза, Амоса Оза, Мириам Берн-штейн-Кохен, Йешоуа Бар-Иосефа, Йисхак Ави-Давида, Ниссима Алони, Аталла Мансура, Ханоха Бартова, Йехуда Яари, Мордехая Ави-Шаул, Исаака Башевитс-Зингера, Алберта Бени, Этгара Керета, Рахель Блувштейн, Гали-Даны Зингер, Зали Гурьевича, Нурит Зархи, Хаима-Нахмана Биалика, Арье Сивана, Петра Давыдова, Аги Мишоль, Амира Ора, Меира Визельтера, Ронни Сомека, Рами Меир, Натана Заха, Далия Равиковича, Ашера Райха, Мая Бежерано, Авраама Шлонского, Леа Голдберга, Шаула Черниховского, Йехуда Амичаи, Арона Вергелиса и Моше Дор. На обложке 298-страничного издания и внутри представлены картины известного художника и поэта родом из Азербайджана, горского еврея Рами Меира.

Прозаические тексты перевели Анар Рзаев, Эльчин Гусейнбейли, Сейфеддин Гусейнли, Айна Алиханова, Джаваншир Юсифли, Максад Нур, Дурдана Ибрагимова-Гусейнбейли, Натик Сафаров, Махаррам Гасымлы, Азад Яшар и Илаха Акбар. А поэтические тексты представлены в переводах Салима Бабуллаоглу, Акбера Гошалы, Афак Шихлы, Гисмета Рустамова, Фарида Гусейна и Гия Пацхаташвили.

Издание, с одной стороны, очередное обращение журнала к литературе народа, внесшей бесценный вклад в мировую литературу, а с другой стороны, знак благодарности и уважения к еврейскому народу, который всегда был рядом с Азербайджаном, в том числе активно поддерживая его в период 44-дневной Отечественной войны.

Команда, сформированная известным переводчиком, литературоведом, главным редактором издания "Мировая литература" Сейфеддином Гусейнли, провела большую работу, и, конечно, создала новый интересный источник для исследователей еврейской литературы.

(Автор: Вугар Иманов)