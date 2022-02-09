Чингиз Фарзалиев вошел в состав жюри Международного художественного фестиваля в Киеве

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев вошел в состав жюри IV Международного художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA (РИСУЙ.UA) для детей и молодежи от 5 до 25 лет, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Фестиваль, организованный при поддержке Министерство культуры и информационной политики Украины, проводится с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Главная цель проекта - развитие культурной дипломатии между Украиной и другими народами, а также создания и укрепление связей между поколениями разных стран.

Выставка работ победителей фестиваля состоится 14-28 февраля в Музее-мастерской И. П. Кавалеридзе в Киеве. В международное жюри входят художники, скульпторы и деятели культуры и искусства из 12 стран с пяти континентов таких как Испания, Италия, США, Канада и Бельгия.

(Автор: Вугар Иманов)