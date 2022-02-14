Азербайджанские балерины добились успеха на конкурсе в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ученицы IX класса полной средней школы Бакинской академии хореографии Лиана Бернадина и Лейла Демирова приняли участие в Международном концерте-конкурсе исполнителей классических и современных танцев в Санкт-Петербурге, посвященном 140-летию со дня рождения великой русской балерины Анны Павловой, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Юные артистки приняли участие в конкурсе в сопровождении педагога Бакинской академии хореографии, заслуженного работника культуры Азербайджана Людмилы Гутлянской.

На конкурсе, прошедшем в "Летнем дворце" в Петергофе, Лиана Бернадина исполнила вариации из балетов "Павильон Армиды" и "Тщетная предосторожность", а Лейла Демирова – из балетов "Спящая красавица" и "Пахита".

За блестящее выступление Лейла Демирова была удостоена звания лауреата I степени, а Лиана Бернадина – лауреата II степени.

В связи с тем, что конкурс прошел накануне дня рождения великой русской балерины Анны Павловой, церемония награждения состоялась в Доме-музее балерины.

Отметим, что в конкурсе приняли участие 107 юных артисток, которые представили 215 хореографических композиций.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )