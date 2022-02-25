Страницы как белый холст – Почему гитарист легендарной "Гая" рисовал в книгах? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Музыка из книг" - под таким названием в галерее Art Tower в Ичеришехер открылась выставка работ Адыля Гадирова (1955 -2021), сообщает Trend Life. Экспозиция организована коллективом Baku-Oxford School в память о коллеге, преподавателе игры на гитаре, художнике и приурочена к дню его рождения.

Адыль Гадиров не имел профессионального художественного образования, однако его работы привлекают внимание своими образами и не совсем обычной формой исполнения. Дело в том, что Адыля Гадирова вдохновляли не белые бумажные листы, а станицы книг. Да, именно среди строк книг и "рождались" нарисованные герои Адыля Гадирова.

О непривычной художественной подаче Адыля Гадирова, работах, экспонируемых на вернисаже, Trend Life рассказала его дочь Азиза Гадирова.

"Музыка из книг" – первая выставка работ отца. К сожалению, мы ее организовываем после его смерти. Папа был музыкантом, в свое время работал в "Гая", много гастролировал по всему миру. Профессионального художественного образования у него не было, рисовать он начал в зрелом возрасте, где-то после 40 лет… Вначале это было просто хобби, обычное времяпрепровождение. Папа был человеком искусства, разносторонней личностью. Впоследствии этот многолетний труд перерос в любимое дело. Он десятилетиями создавал эти работы", - отметила Азиза Гадирова.

Примечательно, что отец никогда не пробовал рисовать на чистом листе бумаги, а делал это только на книжных страницах, отметила она.

"И не имело значение, о чем книга… Конечно, книги, в которых он рисовал, были не классическими произведениями, папа ценил классику. В основном это были научные издания. Папа любил читать, в последние годы он увлекался азербайджанской классикой. В литературе он не выделял какое-то определение направление, жанр. Мог читать книги по истории, научные труды, классику… Он открывал книгу и между строчек видел фигуры, образы своих героев. Листал страницы, и среди строк ему приходили образы. Сначала это были просто очертания персонажей, только потом он решил придать им цвет. Отмечу, что ни один образ у него не повторяется, это всегда разные персонажи. Папа очень любил показывать свои работы членам семьи, коллегам, друзьям. Его всегда интересовало, кого мы видим в этих рисунках", - рассказывает Азиза Гадирова.

Выступая на открытии экспозиции, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о творческой деятельности Адыля Гадирова.

Он отметил, что Адиль Гадиров создал более 300 рисунков, из них около 50 работ вошли в экспозицию выставки. Имея свой взгляд как на музыку, так и на художественное искусство, Адыль Гадиров начал рисовать, видя образы своих героев среди строчек книг. Они как будто жили там, а он просто выносил их за пределы строк… Придавал им яркость, добавлял своего рода индивидуальность... Впоследствии многие, кто видел эти карикатуры, узнавали в них своих близких, знакомых, коллег по работе...

Отметим, что Адыль Гадиров родился 24 февраля 1955 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Интерес к искусству у Адыля Гадирова появился еще в юношестве. Это и стало отправной точкой в его пути как поэта, музыканта и художника. Долгие годы выступал в качестве гитариста в составе легендарного ансамбля "Гая".

Адыль Гадиров скончался 4 мая 2021 года.

Информационная поддержка выставки – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)