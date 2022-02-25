В Баку открылась экспозиция "За моими мечтами" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств открылась персональная выставка "За моими мечтами" преподавателя академии, художника Адалята Гара, посвященная 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

В экспозиции представлено 70 произведений художника. Цель выставки заключается в доведении до общественности и молодежи правды о Ходжалинском геноциде, почтении памяти жертв трагедии.

Адалята Гара – выпускник Бакинского государственного университета, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве и Львовской национальной академии искусств. Работы мастера кисти были представлены в различных экспозициях в Украине, Франции, Литве, России, Германии, Польше, Дании, Швеции, Турции и т.д.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Автор: Вугар Иманов)