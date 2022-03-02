Сумгайытский драмтеатр посвятил спектакль героизму воинов-освободителей Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялся премьерный показ спектакля "Миссия", посвященного героизму азербайджанских воинов - освободителей Карабаха и приуроченного к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Перед началом спектакля директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов отметил, что Ходжалинский геноцид является одним из тяжких преступлений против человечности и стал результатом агрессивной и преступной политики Армении.

Он напомнил, что почти 30 лет около 20 процентов территории Азербайджана находилось под армянской оккупацией. Армяне осуществили политику этнической чистки, физический и моральный террор против азербайджанского народа. Более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, древнее культурное наследие нашего народа было разграблено и уничтожено. В результате 44-дневной Отечественной войны наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым восстановила территориальную целостность Азербайджана.

"Имена шехидов и героев навсегда останутся в наших сердцах и памяти. Им будут посвящать произведения, книги, романы, фильмы, композиции, театральные постановки. На примерах их героизма растет наша молодежь, базируются морально-нравственные и патриотические ценности", - отметил Мубариз Гамидов.

Спектакль повествует о герое Карабахской войны, офицере спецназа Мубаризе Эйвазове, который в период 44-дневной Отечественной войны после тяжелого ранения впал в кому. В этом состоянии его душа встречается с душой отца, ставшего шехидом в 1992 году в Карабахе. Отец наставляет сына никогда не сдаваться и бороться во имя свободы и независимости Азербайджана. Отец также благодарит сына за то, что он достойно выполнил миссию по освобождению Карабаха от оккупантов.

Маленький Мубариз никогда не видел своего отца… Отец отправил годовалого Мубариза из города Шуша вместе с матерью в Баку, когда город пытались оккупировать армянские агрессоры, а сам остался защищать его…

Зрители, среди которых были ветераны Карабахской войны, семьи из Ходжалы, со слезами на глазах смотрели спектакль, а после его окончания наградили артистов шквалом аплодисментов.

Автор произведения - Хафиз Атаханлы, режиссер-постановщик – главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу. В спектакле заняты: заслуженный артист Рауф Агакишиев, актеры – Огтай Мехдиев, Шамистан Сулейманлы, Габиль Ханларов, Даглар Рустамов, Ялчын Салимов, Айнур Гумматова, Джейхун Магеррамов, Ровшан Аскеров, Этибар Амиров, Ровшан Ильясов и Рамазан Ханларов.

(Автор: Вугар Иманов)