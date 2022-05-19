В Баку прошел концерт, посвященный юбилеям Рауфа Гаджиева и Василия Соловьёва-Седого (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку состоялся концерт, посвящённый юбилеям двух выдающихся композиторов - Василия Соловьёва-Седого (1907-1979) и Рауфа Гаджиева (1922-1995), сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

В мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Россией, приняли участие представители дипломатических миссий и общественных организаций, творческой интеллигенции и молодёжи.

Яркая и насыщенная концертная программа, подготовленная доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем БМА Алёной Инякиной, в исполнении которой также прозвучало несколько музыкальных номеров, состояла как из классических, так и эстрадных номеров.

На открытии вечера руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров отметил большой вклад композиторов в развитие и пропаганду музыкального искусства.

В концертной программе приняли участие - заслуженный артист Антон Ферштандт, концертмейстер БМА Диляра Керимова, солист Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов, солистка Государственного симфонического оркестра имени Ниязи Лала Мухтарова, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова, ученик школы-студии при БМА Теймур Кязимов, а также студенты и выпускники БМА - Алмаз Шахбазлы, Айсель Гусейнзаде, Элияр Алиев, Лейла Джавадова, Камилла Иманова, группа BeatBlast, Марьям Велиева (вокал), Али Талыбов (фортепиано), Аян Мамедова (альт), Джавидан Расулов (саксофон), Фаиг Ализаде (труба), Азер Сафарзаде (ударник), Марк Зинченко (бас-гитара). Выступления артистов были встречены овациями.