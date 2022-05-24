Диплом за "Записки сумасшедшего", или Успех азербайджанского актера в Битоле (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя принял участие в 23-м Международном фестивале монодрамы в городе Битола (Северная Македония), сообщили Trend Life в театре.

В рамках фестиваля театр представил спектакль Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего"), поставленный народной артисткой Азербайджана, режиссером Джаннет Салимовой по повести Николая Гоголя.

Художником-постановщиком спектакля является Латифа Гулузаде. В постановке звучит музыка композитора Альфреда Шнитке. В моноспектакле занят заслуженный артист Шовги Гусейнов.

В фестивале приняли участие деятели искусств из Хорватии, Испании, Польши, Молдовы, Великобритании, Израиля, Болгарии, Венгрии и Турции.

Спектакль азербайджанского театра публика встретила с большим интересом. После показа Шовги Гусейнов был награжден дипломом оргкомитета фестиваля.

Напомним, что в 2018 году Шовги Гусейнов завоевал Гран-при 20-го Международного фестиваля монодрамы в Битоле за постановку "Контрабас".