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В Баку будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор" (ВИДЕО)

Культура Материалы 2 июня 2022 12:46
В Баку будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор" (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 25 июня в 20:00 будет представлено мультимедийное шоу "Музыкальный проектор", организованное Art-East Media Group при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В мультимедийном шоу "Музыкальный проектор" в новой аранжировке зрителям будут представлены саундтреки к самым популярным фильмам азербайджанского и мирового кинематографа в исполнении камерного оркестра "Авангард".

Музыкальные произведения из фильмов, завоевавших большую любовь и симпатию, будут сопровождаться ярким исполнением танцевальных номеров, хореографическими композициями и известными фрагментами из мультфильмов.

Главная цель проекта – формирование у зрителей нового художественного вкуса, привнесение новых веяний в сферу концертной деятельности.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

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