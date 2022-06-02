Азербайджанский фильм о последнем жителе острова Кюрдили будет представлен в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм "Sonuncu" ("Последний") производства Baku Media Center и студии Salnaməfilm при поддержке министерства культуры Азербайджана вошел в конкурсную программу короткометражных фильмов 41-го Кошалинского фестиваля "Молодежь и фильм", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм". Фестиваль пройдет в польском городе Кошалин 6-11 июня.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсеры - Орман Алиев и Назим Гусейнов, режиссер - Фариз Ахмедов, авторы сценария - Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов, оператор - Матеуш Чухновски (Польша).

Картина повествует о последнем жителе острова Кюрдили Виталии Пронине. В 1981 году с поднятием уровня воды в Каспийском море когда-то кипящий жизнью остров стал непригодным для проживания. Большая часть населения переехала. Без газа, без электричества, почти без людей остров стал одиноким, животные одичали, дома разрушились. Больше там никто не жил… кроме 68-летнего Виталия… Он дышит островом. Делает там свой последний вздох… И все это перед камерой.

Фильм "Последний", премьера которого состоялась в прошлом году на 50-м Международном кинофестивале в Роттердаме, принял участие в престижных кинофестивалях в разных странах. Был удостоен награды Golden Maple в номинации "Лучший документальный фильм" на XV Jahorina Film Festival в Боснии и Герцеговине, Bronze Castle - на XXV Международном фестивале документального кино OFF CINEMA в Польше, "Лучший отечественный документальный фильм" - на V Международном фестивале документального кино DokuBaku. Наряду с этим, участвовал в основном разделе конкурса документальных фильмов XXIX Международного кинофестиваля EnergaCAMERIMAGE в Торуне (Польша).