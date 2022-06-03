Вся красота и глубина сочинений выдающихся композиторов – концерт от Gənclərə dəstək (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония совместно с Русским домом в Баку провели праздничный концерт, приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life. Праздничная концертная программа организована в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

Юные музыканты подготовили для слушателей интересную и разнообразную музыкальную программу. Вечер открыло произведение Эмина Сабитоглу, написанное для кинофильма "Я помню тебя, учитель" ("Наш Джабиш муаллим") в исполнении пианиста Гусейна Нифталиева.

Далее прозвучали сочинения Дмитрия Шостаковича, Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Полада Бюльбюльоглу, Фархада Бадалбейли, Иогана Себастьяна Баха, Азера Рзаева, Джахангира Зульфугарова, Франца Шуберта, Астора Пьяццолла и других.

Музыкальные произведения представили – исполнитель на таре Джавид Мехтиев, пианисты Аян Аскерова, Зумруд Мамедова, Фарах Шекерли, Айдан Несирли, Айлин Бабазаде, Нармин Керимли, Джамиля Алиева, Эсра Ализаде, Инджи Гасанлы, Нурджан Джафарова, Ренат Шерифли, Туран Джафарзаде, Айла Алили, исполнительница на скрипке Лала Бахрамлы, вокалисты Фатех Аббасов, Говхар Агаярова, Омар Бебирли и Наиля Новрасли.

Концертмейстеры программы - Гюльнар Ахундова, Бебир Бебирли, Эльмира Мехтиева, Лала Гусейнова и Гюльнар Ахундова.

Выступления участников концерта были наполнены любовью к той прекрасной музыке, которую они исполнили. В программе прозвучали произведения разных музыкальных стилей и направлений, что сделало вечер еще более запоминающимся и ярким. Музыканты несмотря на юный возраст смогли передать всю красоту и глубину сочинений выдающихся композиторов.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.