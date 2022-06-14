Пространство Современного Искусства YARAT приглашает на встречу с художницей Лятафет Мамедовой

БАКУ /Trend/ - Пространство Современного Искусства YARAT приглашает на встречу с азербайджанской художницей, членом Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО, членом Международной ассоциации изобразительного искусства ЮНЕСКО и членом группы художников Бакыркёй в Турции Лятафет Мамедовой, сообщили Trend Life в YARAT. Встреча с Лятафет Мамедовой состоится 17 июня в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков.

Лятафет Мамедова в 1973 году успешно окончила художественное училище имени Азима Азимзаде. Она удостоена множество наград за свою работу в различных художественных группах в городах Балтии, таких как Рига и Вильнюс (1978-1980 годы). Также работала преподавателем, затем заведующей кафедрой искусств Азербайджанского государственного педагогического университета в 1980-2001 годах.

Модератором встречи выступит Захра Мамедова.

Обсуждение пройдет на азербайджанском языке.

Дата: 17 июня

Время: 19:00

Местонахождение: Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков

Вход свободный, при обязательном наличии COVID-паспорта.

Для дополнительной информации: +99450 251 41 15