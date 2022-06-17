"Обычные мужчины" актера и режиссера Ниджата Кязымова на 50-летний юбилей (ФОТО

БАКУ /Trend Life/ - Актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана, актер и режиссер-постановщик Государственного театра юного зрителя Ниджат Кязымов, которому сегодня исполнилось 50 лет, начал работу над спектаклем "Balaca kişilər" (Маленькие мужчины) по одноименной пьесе писателя и кинодраматурга Ильгара Фахми, сообщает Trend Life.

Пьеса "Balaca kişilər" является победителем конкурса сценариев ТЮЗа, посвященных Карабахской войне, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Художник-постановщик - Екатерина Харитонова, художник по костюмам Ирада Гейдарова, постановщик боевых сцен – Иса Асадов, музыкальное оформление – Заур Рашидов.

Во время первой репетиции, на встрече с творческим коллективом директор театра Наида Исмаилзаде отметила важность реализации патриотического проекта в деле увековечивания памяти героев-шехидов, павших за освобождение страны от армянских оккупантов, отдавая дань уважения ветеранам Карабахской войны.

"Считаю, что мы должны достойно показать со сцены одно из самых важных событий в жизни нашего народа, историческую победу. На наш театр ложится очень большая ответственность, потому что те молодые люди, которые воевали в Карабахе и освободили наши земли, были также нашими зрителями. Очень важна воспитательная сторона искусства. Желаю, чтобы был поставлен такой спектакль, чтобы наши ветераны, наши сыновья, наши герои, воевавшие за освобождение Карабаха, после премьеры аплодировали. Задача искусства - глубже, эффективнее отражать события. У нас были невероятные эмоции, которые за 44 дня войны можно сравнить с 44 годами жизни. Светлая память шехидам! Вечная слава героям!", - отметила Наида Исмаилзаде.

Ниджат Кязымов считает своим гражданским долгом реализовать этот проект.

"Помню, что в десятую годовщину Ходжалинского геноцида я поставил спектакль. В то время среди зрителей были и беженцы из Карабаха. Для меня их реакция была самой большой ценностью. Не только критериями искусства и профессионализм определяется спектакль, но и столь чувствительной для народа темы, когда гражданская позиция ставится превыше всего. Необходимо писать больше хороших произведений о Карабахской войне, и пьеса Ильгара Фахми является ярким примером патриотизма. Весь творческий коллектив должен постараться создать спектакль, достойный нашей великой победы", - отметил юбиляр.

В спектакле сыграют – заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Расим Джафар, Эльнур Керимов и другие.

Премьера спектакля запланирована на 8 ноября – День победы.