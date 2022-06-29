Колоритные произведения и азербайджанские сладости для французской элиты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова стала участницей творческого проекта организации Connecting Pro People во Франции. Об этом сообщила Trend Life сама художник.

Миссия организации направлена на объединение людей искусства и представление их творчества широкой общественности, продвижение культур разных стран. Мероприятие посетили представители творческой этилы Франции, деятели культуры, а также зарубежные гости.

Мероприятие прошло в частном имении, расположенном в окрестностях Парижа. Заслуженный художник Азербайджана представила пять художественных полотен и расписанные ею керамические изделия. Яркие, колоритные произведения Асмер Нариманбековой привлекли внимание участников мероприятия. Художница рассказала, что ее вдохновили на их создание удивительная красота природы родного Азербайджана, наша культура и архитектурные памятники Баку.

Также на мероприятии Ассоциация диалога Франция – Азербайджан представила гостям азербайджанские национальные сладости. Вице-президент Ассоциации Айтен Мурадова рассказала об истории и богатой культуре нашей страны.

Наряду с Асмер Нариманбековой, в мероприятии приняли участие художники из Франции и Алжира. Также состоялась концертная программа с участием музыкантов Литвы, Венгрии и других стран.

Отметим, что ранее в мероприятиях Connecting Pro People также принимали участие наш соотечественник, лауреат международных конкурсов, композитор, пианист, музыкальный продюсер Этибар Асадли, проживающий во Франции, и азербайджанский фотограф Майя Багирова.