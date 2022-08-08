Об азербайджанском поэте написали в испанском журнале

БАКУ /Trend Life/ - Статья о творчестве азербайджанского поэта Сахиба Мамедова опубликована в журнале Diplomacia cultural en el mundo ("Мировая культурная дипломатия"), издаваемом в Мадриде, сообщает Trend Life.

По словам Мамедова, в журнале "Мировая культурная дипломатия", освещающем события в области мировой культуры, литературы и искусства, опубликована статься о его творческой деятельности и книге "За место в раю".

"Журнал издан в Мадриде и переведен на 40 языков мира. Для меня честь представлять Азербайджан перед такой большой аудиторией и быть в команде Межконтинентальной палаты писателей и художников CIESART, официально сотрудничающей примерно со 100 странами", - подчеркнул он.

"За место в раю" – это духовно - философский роман в стихах.

Сахиб Мамедов - дважды лауреат литературного конкурса-фестиваля "Насими", лауреат Евразийского фестиваля ЛиФФт-2019, национальных и международных конкурсов.