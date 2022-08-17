Он навсегда останется великим! В Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 17 августа, в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора, сообщает в среду Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, друзья и преданные поклонники творчества легендарного исполнителя и композитора.

Среди них - заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Анар Керимов, народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и другие.

Выступая на мероприятии, вдова исполнителя и композитора - народная артистка СССР Тамара Синявская отметила, что сегодня почтить память Муслима Магомаева пришли его друзья.

"Сюда не друзья не приходят, они тут не бывают… Сюда приходят только друзья Муслима, поэтому если вы здесь, спасибо! Огромное спасибо за то, что вы отмечаете его юбилей, что вы вспоминаете этот день…" - отметила Тамара Синявская.

Тамара Синявская подчеркнула, что сегодня в Бакинском Приморском национальном парке состоялось открытие замечательного памятника Муслиму Магомаеву. В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Народный артист СССР и Азербайджана, ректор БМА Фархад Бадалбейли и председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметили, что память о Муслиме Магомаеве всегда живет в наших сердцах, он навсегда останется великим музыкантом, художником, исполнителем, композитором и великим человеком.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев он получил I премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.