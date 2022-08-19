Шовги Гусейнов отвез "Кроткую" в Россию - тонко и проникновенно о своеобразной любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов принимает участие в IV Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST", проходящем с 15 по 21 августа в городе Кинешма (Россия), сообщает Trend Life.

Вчера в рамках фестиваля состоялся показ спектакля "Utancaq qız" ("Кроткая") Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Спектакль по повести Федора Достоевского поставлен народной артисткой Азербайджана Джаннет Селимовой с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова.

"Шовги Гусейнов тонко и проникновенно рассказывает историю любви, но любви своеобразной, порой деспотичной, погубленной гордостью. В спектакле устами главного героя - ростовщика рассказывается история девушки, его жены. Интересно то, что рассказчик не называет ни своего, ни её имени.

Рассказ ведется от лица мужа, склонившегося над телом жены, которая покончила жизнь самоубийством. За время повествования зритель наблюдает, как главный герой разрывается от чувств и эмоций, вспоминая о жизни с молодой девушкой. Он винит сначала покойную, а после и себя во всем, что произошло. Затем жалеет и осознает, что все же он ее любил, а в конце понимает, что теперь обречен на вечное одиночество", - отмечено на официальной странице фестиваля в социальных сетях.

Сегодня в рамках фестиваля состоится обсуждение азербайджанского спектакля.

"Островский FEST" - фестиваль камерных театральных форм, он проходит в Кинешме с 2019 года и получил свое название в честь русского драматурга Александра Островского. В этом году в фестивале принимают участие театральные коллективы из различных городов России, а также из Азербайджана, Франции, Казахстана и других стран.

Постановка "Кроткая" ранее была представлена на 40-м Международном театральном фестивале "Фаджр" (Иран), XVI Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы" (Беларусь).

Шовги Гусейнов в 2019 году принимал участие в первом фестивале "Островский-FEST" с моно-спектаклем "Контрабас".