Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 26 августа министр культуры Азербайджана Анар Керимов вручил народной артистке СССР, выдающейся оперной певице, педагогу Тамаре Синявской орден "Шараф", сообщили в пятницу Trend Life в пресс-службе министерства.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июля 2018 года подписал распоряжение о награждении Тамары Ильиничны Синявской орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.

Министр культуры пожелал Тамаре Синявской успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья.

Вдова легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева - Тамара Синявская выразила глубокую признательность главе государства за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.