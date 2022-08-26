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Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)

Культура Материалы 26 августа 2022 20:26 (UTC +04:00)
Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - 26 августа министр культуры Азербайджана Анар Керимов вручил народной артистке СССР, выдающейся оперной певице, педагогу Тамаре Синявской орден "Шараф", сообщили в пятницу Trend Life в пресс-службе министерства.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июля 2018 года подписал распоряжение о награждении Тамары Ильиничны Синявской орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей.

Министр культуры пожелал Тамаре Синявской успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья.

Вдова легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева - Тамара Синявская выразила глубокую признательность главе государства за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.

Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)
Министр культуры Анар Керимов вручил Тамаре Синявской орден "Шараф" (ФОТО)
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