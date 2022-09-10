Сумгайытский театр готовится к новому сезону (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре прошло мероприятие, посвященное открытию нового сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В своем выступлении исполняющий обязанности директора театра, заслуженный артист Видади Мамедов сказал, что в новом сезоне театр отмечает юбилей, и творческую палитру, репертуарную политику планируется сделать более разнообразной и богатой. Было отмечено также, что следует уделить особое внимание в репертуаре произведениям, посвященным историческим личностям и героям 44-дневной Отечественной войны.

Главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Фирудин Магеррамов сказал, что в 55-м, юбилейном, сезоне запланированы показы интересных спектаклей и проведение юбилейных мероприятий. Было также подчеркнуто, что крайне востребованы детские спектакли. Такие постановки, как "Qaraca qız" ("Чернушка"), "Tıq-tık xanım" ("Тыг-тыг ханым"), "Göyçək Fatma" ("Прекрасная Фатма"), "Danışan gəlincik" ("Говорящая кукла") вызывают большой интерес у юных зрителей.

На мероприятии было отмечено, что в прошлом сезоне начались репетиции спектаклей "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта"; режиссер-постановщик - заслуженный артист Намис Ширмамедов) и "Kimdir müqəssir" ("Кто виноват?"; режиссер-постановщик - Фуад Казымов) и в ближайшие дни работа над постановками будет завершена.

Также режиссер Васиф Мамедов поставит спектакль "Balaca və Karlsonun macəraları" ("Приключения Малыша и Карлсона") по произведению Астрид Линдгрен.

Наряду с этим, будет продемонстрирована постановка "Missiya" ("Миссия"), приуроченная к Победе в 44-дневной Отечественной войне. Спектакль поставлен режиссером, народным артистом Фирудином Магеррамовым на основе героической драмы Хафиза Атаханлы.

На мероприятии были обсуждены творческие планы коллектива в предстоящем сезоне.