В курортном местечке Галаалты будут популяризовать современную живопись

БАКУ /Trend Life/ - Leyla Khazary ArtGallery в сотрудничестве с Qalaalti Hotel & Spa и при поддержке министерства культуры Азербайджана проведет арт-симпозиум XAZART, сообщает Trend Life.

Арт-симпозиум XAZART пройдет с 7 по 15 октября в прекрасном местечке Галаалты, которое находится в Шабранском районе, в 120 км от Баку. Расположение комплекса Qalaalti Hotel & Spa поистине уникально - он построен прямо в чаще горного леса под скалой, на которой гордо высится древняя крепость Чираг-гала, возведенная в IV-VI веках на высоте 1232 метра над уровнем моря. Расположение крепости позволяло обозревать большую территорию и предупреждать об угрозе с помощью огней, отчего она и получила свое название. Входила в линию обороны, которая начиналась от Дербента и простиралась до Баку и Абшерона. Это место особой красоты с кристально чистым воздухом расположено среди прекрасных лесистых склонов на берегу Каспийского моря.

Участники симпозиума – художники, уже сказавшие свое слово в искусстве, а также представители других областей искусства.

Целью художественного симпозиума XAZAR является определение современных тенденций в изобразительном искусстве с участием представителей общественности, популяризация современной живописи среди широкой аудитории.

Организатор симпозиума Leyla Khazary ArtGallery уже несколько лет занимается популяризацией творчества художников, проводит индивидуальные выставки, показывает документальные фильмы об искусстве, организует выступления мастеров изобразительного искусства, тематические экспозиции, выступает создателем и инициатором многих нововведений в мире искусства и галерейной работы в Азербайджане. Помимо популяризации живописи, галерея организует онлайн-выставки, конференции и аукционы, курсы живописи и лекции. Leyla Khazary ArtGallery - самая большая частная галерея в Баку (250 кв.м). Очень необычная серия выставок под названием «Артриум» была начата галереей совместно с Qalaalti Hotel & Spa с лета прошлого года. На этой выставке каждый месяц представляет свои работы новый художник. Первая выставка под названием restART была посвящена творчеству Мир Азера Абдуллаева.

На симпозиум приглашены мастера, известные и любимые также за пределами Азербайджана художники, среди которых Анар Гусейнзаде, Анар Йолчуев, Диана Алиева, Эльдар Бабазаде, Эльнур Махмудов, Абульфаз Фараджоглу, Фархад Ялгузаг, Инна Костина, Мир Азер Абдуллаев, Рафаил Алиев, Сянан Эйнуллаев, Тарана Сеид, Зохраб Саламзаде. Каждый художник привнесет свой мир, свое видение, познакомит зрителей со своим творчеством. Будут представлены разные направления живописи, абстрактные и классические работы.

Арт-симпозиум XAZART проводится с целью оживления художественной жизни в регионах, развития творчества местных талантов, творческих связей между столицей и регионами, а также ознакомления иностранных гостей Qalaalti Hotel & Spa с местным искусством и культурной жизнью страны.

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