БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, пианист и композитор Исфар Сарабский примет участие в Римском джазовом фестивале, который пройдет 6 - 19 ноября, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Выступление Исфара Сарабского с квартетом состоится 15 ноября на сцене концертного зала Парко-делла-Музика в Риме

На концерте будут исполнены композиции из альбома Planet Исфара Сарабского.

Напомним, этот альбом был записан в сотрудничестве с всемирно известной компанией Warner Music Group. По признанию самого музыканта, в композициях, вошедших в альбом, он размышляет о людях, событиях, которые повлияли на нас всех за последние несколько лет, новых ситуациях, с которыми нам приходится иметь дело…