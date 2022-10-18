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"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 18 октября 2022 23:33 (UTC +04:00)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт молодых музыкантов в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life.

Концертная программа под названием "Şanlı tarix" (Славная история) была посвящена Дню восстановления независимости Азербайджана, отмечаемому 18 октября.

В исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучали произведения азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Мусы Мирзоева, Сулеймана Алескерова, Тофига Гулиева, Арифа Меликова, Фариды Гулиевой, а также произведение молодого автора Севгим Мусазаде.

На концерте выступили молодые пианисты - Айтадж Велизаде, Инджи Гасанова, Фарах Алиева, Нурджан Джафарова, Нурай Гулиева, Нармин Керимли, Айшан Угурлуева, Зюмрюд Мамедова, Валерия Олховая, Фарида Гулиева, Ясаман Умюдова, Айшан Умюдова, Амира Меджидова, Бахши Байрамова, а также исполнители на скрипке - Сабина Гасанзаде и Наргиз Сафарли.

Выступление музыкантов было тепло встречено публикой, которая пришла поддержать молодые дарования. Мероприятие посетили представители азербайджанской интеллигенции, творческие личности, любители и ценители музыкального искусства.

В выступлениях участники концертной программы отразили свою безграничную любовь к Родине, чувство патриотизма, глубокое уважение к музыкальной культуре родной страны.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых разных возможностей для реализации способностей и творческих идей. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az

"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
"Şanlı tarix" – состоялся концерт, посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана (ФОТО)
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