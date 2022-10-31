Фантастика, потрясающе, восхитительно…- концерт Азизы Мустафазаде в Баку! Удивительный сын "Королевы джаза" - внук легендарного Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс-центре состоялся концерт всемирно известной джазовой исполнительницы, пианистки и композитора, народной артистки Азербайджана Азизы Мустафазаде, организованный 33Event и İticket production, сообщает Trend Life. Азизы Мустафазаде выступила со своим трио, в который входят ударник Симон Зимбардо и бас-гитарист Ральф Джетт.

Фантастика, потрясающе, восхитительно…- невозможно передать эпитетами впечатления от этого вечера!

На концерте представлена презентация нового альбома "Generations", прозвучали джазовые, мугамные и вокальные композиции, а также хиты Laçın, Qaçma gözəl, Take Five, Cənnətim Qarabağ и многие другие, созданные ее отцом, легендарным музыкантом, создателем азербайджанского джаз-мугама Вагифом Мустфазаде и самой Азизой Мустафазаде. На протяжении всей концертной программы очень тепло общалась с публикой, благодарила Всевышнего за этот вечер. В последний раз Азиза Мустафазаде выступала с сольным концертом в Баку в декабре 2008 года. Отчетливо было видно, как она сама наслаждается каждым моментом пребывания на родине, выступления перед родной публикой, когда каждое исполнение сопровождалось взрывом оваций и аплодисментов! Зрители постоянно несли на сцену цветы, а один из молодых художников даже преподнес картину. Особо отметим, что выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер государственных наград, народный художник, академик Омар Эльдаров и заслуженный артист Бахрам Багирзаде лично вышли на сцену и выразили признательность Азизе Мустафазаде за этот вечер.

Ее имя вместе с именем отца - Вагифа Мустафазаде включено во Всемирную энциклопедию джаза, составленную еще в 90-х годах в США. В Европе ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королевы джаза". Творчество лауреата международных конкурсов и фестивалей Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. С 1990 года Азиза Мустафазаде проживает в Германии, выступала с концертами во многих странах мира, своим творчеством достойно представляя Азербайджан на мировых сценах, всегда исполняя азербайджанские мелодии. Альбомы исполнительницы распроданы многомиллионными тиражами.

Достойная продолжательница музыкальной стези отца передала свой талант и сыну Рамиз Хану. Это настоящий 9-летний вундеркинд, который не только прекрасно играет на фортепиано, но в таком возрасте даже сочиняет музыку! Композиции юного музыканта – миниатюры Азиза Мустафазаде также представила публике. Рамиз Хан также является соавтором ряда композиций из нового альбома матери "Generations". Ряд композиций Рамиз Хан исполнил сам, а некоторые в дуэте со своей матерью.

Кстати, в преддверии концерта Азизы Мустафазаде посетила Детскую школу искусств № 2, названную в честь отца имени Вагифа Мустафазаде. На вечере она высказала множество прекрасных слов об этом реконструированном учебном заведении, где растет плеяда очень талантливых музыкантов, один из которых также выступал с ней в дуэте.

"Я выступала на многих сценах, но перед концертной программой в Баку очень переживала – давно такого со мною не было. Это очень большая ответственность выступать на родной земле. Признаться честно, ночами не спала, готовилась, переживала. Но как только вышла на сцену и почувствовала тепло и добрую энергетику зала, сразу же расслабилась. Благодарю Всевышнего, что мне вновь удалось выступить на родной земле. Душа моего отца сейчас радуется на небесах… Спасибо большое всем за поддержку и зрителям за такие яркие овации. Совершенно уникальный вечер, просто праздник музыки, бальзам для души и непередаваемые ощущения ", - сказала Trend Life после концерта Азиза Мустафазаде.

Фото и видео - Вугар Иманов

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