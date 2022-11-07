Фильм азербайджанского режиссера претендует на "Оскар" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Созидатели" (Yaradanlar, Creators) включен в лонг-лист номинантов на премию "Оскар", сообщает Trend Life.

Об этом говорится на официальном сайте 95-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской Академии искусств и наук, которая пройдет 12 марта 2023 года. Объявление шорт-листов "Оскара" состоится 21 декабря 2022 года.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946), о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

Фильм был снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Salnamə" в 2020 году и удостоен призов международных кинофестивалей в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании, Индии, Испании, России, ОАЭ, Катаре, Турции, Нидерландах и т.д..

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.

Напомним, что это уже второй фильм Шамиля Алиева (автор 10 фильмов, из которых 3 – художественных и 7 – документальных, удостоенных множества международных наград), претендующий на "Оскар". Его художественный фильм "Степняк" (Çölçü, Steppe Man), снятый в 2012 году, был включён в лонг-лист премии "Оскар" 2014 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".