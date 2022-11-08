В Баку проведен творческий воркшоп, посвященный Дню Победы (ФОТО

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку состоялся воркшоп по технике рисования акварелью, сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено ко Дню Победы Азербайджана.

Воркшоп проведен IWS Azerbaijan - представительством Международного общества акварелистов в Азербайджане и IWS Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана и Государственной картинной галереи.

В воркшопе приняли участие около 15 художников. Созданные художниками произведения были посвящены теме Родины.

Также мероприятие посетила группа студентов Азербайджанского университета архитектуры и строительства. Студенты с большим интересом наблюдали за созданием работ в технике акварель, задавали художникам интересующие их вопросы.

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