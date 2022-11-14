Легенды бакинской осени – определены обладатели Гран-при (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел конкурс искусств "Легенды осени" и "Кубок Баку по танцам", организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана (СМА), сообщает Trend Life.

Были представлены выступления в нескольких жанрах - фольклор, классика, эстрада, музыка, театр, вокал, художественное чтение, хореография. Участники соревновались в возрастных категориях 4-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 16-25 лет, 25 лет и выше в различных номинациях (соло, дуэт, малая группа и ансамбль).

"В целях объективности во время выхода участников не объявлялось какой коллектив или музыкальная школа представляют конкурсный номер. Это упоминалось уже во время награждения. Оценки профессиональным жюри выставлялись только по порядковому номеру участника", - отметил руководитель отдела искусства Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

Среди обладателей Гран-при - Инджи Аббасова (школа села Хан Гараванд имени Ровшана Гараева Геранбойского района, педагог - Махбуба Аббасова), Рамиз Мамедли (Бакинская музыкальная школа № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, педагог - Гульнара Сеидова, концертмейстер - Лала Халилли), Аян Алиева (Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории, педагог – Вугар Мусали, концертмейстер - Мухаммед Гаджиев).