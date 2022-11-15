Дерево на склоне холма и женщина, потерявшая сына в войне… Посвящается матерям шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - В 95-й сезон Азербайджанский государственный театр юного зрителя ставит моноспектакль “İnanıram” (Я верю), посвященный шехидам и матерям героев Карабахской войны, по произведению писателя-драматурга Ульвии Гейдаровой, сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик и оформитель сцены – Эльшад Рагимзаде, музыкальное оформление – Айгюль Гулиева, ассистент режиссера – Сона Мустафаева. Образ матери воплотит Земфира Абдулсамедова. Премьера состоится 16 декабря.

Спектакль повествует о женщине, потерявшей на войне сына. Однажды, когда эта женщина участвует в археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Между женщиной и деревом возникает некая духовная связь. Со временем приходится остановить археологические исследования, так как начинается война и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мечтой - когда сын вырастет, обязательно показать ему это место, рассказывая ему об этом дереве. Проходят годы, и выросший сын становится воином и шехидом, освобождая именно эту местность… Женщина возвращается к этому одиноко растущему дереву на склоне холма...

Премьера спектакля состоится в рамках третьего Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), организованного Министерством культуры Азербайджана и Teatro.az.

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