В Красной Слободе Азербайджана прошел концерт музыкантов из Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в Израиле певец и музыкант, музыкальный руководитель народного инструментального ансамбля Sevgi Сиин (Сеня, Салман) Рабаев вместе со своим коллективом выступил с концертной программой в Красной Слободе, сообщает Trend Life.

На открытии вечера было отмечено, что в Азербайджане многовековые традиции толерантности и мультикультурализма, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья.

Красная Слобода (Qırmızı qəsəbə) - посёлок в северо-восточной части Большого Кавказского Хребта Губинского района Азербайджана, населённый преимущественно горскими евреями. Посёлок Красная Слобода является единственным местом компактного проживания горских евреев на всем постсоветском пространстве.

Тут уже 2 тысячи лет компактно живут горские евреи, родным языком которых является джухуро. Основу социальной организации жизни горских евреев составляет их община, называемая кагалом, который передает этнокультурные, религиозные и социальные традиции от одного поколению к другому. До сегодняшнего дня в Красной Слободе были созданы девять кварталов. Архитектурную основу поселка составляют здания семи синагог. Красная Слобода представляет собой современный населённый пункт, состоящий в основном из стильных двух- и трехэтажных коттеджей, магазинов и бытовых объектов с чистыми и аккуратными улицами. Красная Слобода признана центром развития и сохранения материальной и духовной культуры горских евреев в Азербайджане и за его пределами. Среди известных общественных деятелей и бизнесменов - Герман Захарьяев, Зарах Илиев, Год Нисанов, Ягутил Мишиев, Евда Абрамов, Заур Гилалов и другие.

Напомним, что ранее концерт коллектива прошел в Азербайджанской государственной консерватории https://www.trend.az/life/culture/3668927.html

72-летний Рабаев известен в Израиле как исполнитель азербайджанских мелодий, в том числе и на кяманче. Родился в Баку 22 октября 1950 года. Его настоящее имя Сиин. Родители звали его Сеней. Азербайджанские же друзья дали ему красивый музыкальный псевдоним Салман. Он окончил экономический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени Азизбекова. С 1990 года живет в Израиле. Работал сотрудником налоговой инспекции города Хайфа, а затем в частной фирме. Музыкант искренне любит Баку, посвящает родному городу свои стихи и песни, всегда поддерживает Азербайджан. В его репертуаре есть такие композиции, как "Карабах", мугам "Шур", песня Ana Kür и другие. Является членом Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз".