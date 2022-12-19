В Гяндже прошел эстрадный концерт в честь 100-летия Рауфа Гаджиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии прошел эстрадный концерт, организованный Министерством культуры в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (1922-1995), сообщает Trend Life. Вечер был организован при поддержке Исполнительной власти Гянджи и Регионального управления культуры города.

Музыкальный фестиваль организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Рауфа Гаджиева.

Выступившие начальник Регионального управления культуры города Васиф Джаннатов и представительница министерства, музыковед Туран Мамедалиева рассказали о значимости фестиваля в деле пропаганды творческого наследия Рауфа Гаджиева, создавшего многочисленные ценные произведения в различных жанрах, в том числе симфонии, оратории, кантаты, оперетты, музыку к кинофильмам. Его отличали новаторские идеи творчестве и уникальные шедевры национальной музыкальной культуры, которые он оставил для будущих поколений.

Концертная программа была подготовлена и представлена камерным оркестром филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова и эстрадным ансамблем "Xəmsə" под управлением Шахрияра Тагиева. На вечере выступили – народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, солисты ансамбля Али Мамедов, Рустам Джафаров, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, вокалисты Лейла Мамедова, Эльмир Пишнамаззаде и Васиф Бараймов, которые исполнили композиции “Sevgilim”, “Mehriban Bakı”, “Saçlarına gül düzüm”, “Leyla”, “Bahar sənsiz”, “Bənövşə”, “Azərbaycanım” и другие. Впервые была представлена миниатюра Рауфа Гаджиева для камерного оркестра “Qızlar rəqsi”.

Отметим, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" пройдет в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря. В рамках фестиваля будут исполнены сочинения композитора, а также пройдет научно-творческая дискуссия, посвященная памяти Рауфа Гаджиева. Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия будут проведены во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Ранее во Дворце Гейдара Алиева прошел эстрадно-джазовый концерт "Bu həyat qədər", в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре представлена оперетта "Кавказская племянница".

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