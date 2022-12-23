Азербайджанские ковры вызвали восхищение в Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В румынском городе Сибиу состоялась церемония открытия выставки "Азербайджанские ковры: обучение через искусство", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка, представленная в Музее современного искусства (прим. - входит в состав Национального музея Брукенталя), посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией и 55-летию Азербайджанского национального музея ковра (АНМК).

На вернисаже представлены 15 безворсовых и ворсовых ковров конца XIX – начала ХХ веков из коллекции азербайджанского музея, представляющие разные регионы ковроткачества Азербайджана.

Среди экспонатов особый интерес представляют более поздние образцы всемирно известных карабахских "драконовых" ковров эпохи Сефевидов – это ворсовые ковры "Гасымушагы", "Малыбейли" и безворсовый – верни, а также ширванский ковер "Шамахы".

Образ дракона очень распространен в искусстве тюркских народов. Согласно древним поверьям, дракон считался хранителем семьи. В коврах он в основном выступает в роли защитника пальметты – символа древа жизни.

На выставке также представлены фрагменты ковров для тактильного изучения (прим. - для слабовидящих), сотканные в различных техниках сотрудниками отдела традиционных технологий АНМК.

Посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре рассказал об истории и современном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией.

Василе Соаре оценил открывшуюся выставку как важное событие с точки зрения популяризации богатого культурного наследия Азербайджана. Он подчеркнул, что первым мероприятием посольства Румынии в сфере культуры, начиная с момента его назначения послом, тоже был совместный проект с АНМК.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что сотрудничество между АНМК и Национальным музеем Брукенталя, в коллекции которого хранятся очень ценные и редкие ковры XVI-XVII веков, будет продолжено.

Меликова рассказала, что посетители выставки узнают об искусстве азербайджанского ковроткачества, его неотъемлемой роли в жизни и быту народа, техниках ковроткачества, а также семантике орнаментов, имеющих древнюю историю.

Временно исполняющий обязанности директора Национального музея Брукенталя Александру Константин Китуца, отметив важность выставки, отметил экспонирование на выставке ковров для тактильного восприятия, рассчитанных на людей с ограниченным зрением: "Размещение этикетажа шрифтом Брайля стало для нас интересным опытом. В ближайшее время мы уделим особое внимание этому направлению в нашей деятельности".

На церемонии открытия также выступили второй секретарь посольства Азербайджана в Румынии Тебриз Гараев и руководитель Музея искусства Брукенталя Александру Сонодж. Они отметили важность подобных проектов, исключительность их роли в развитии двусторонних культурных связей между народами Азербайджана и Румынии.

Александру Константин Китуца вручил Ширин Меликовой и Василе Соаре медали и дипломы по случаю 300-летия со дня рождения барона Самуэля фон Брукенталя, основателя Национального музея Брукенталя. Ширин Меликова преподнесла Национальному музею Брукенталя ковер "Зейвя", сотканный в отделе традиционных технологий АНМК.

В рамках выставки для посетителей был проведен мастер-класс по ковроткачеству.

Выставка, организованная АНМК, Национальным музеем Брукенталя, посольством Румынии в Азербайджане, министерством культуры Азербайджана и Сибиуским отделением Румынского общества слабовидящих, продлится до 31 января 2023 года.