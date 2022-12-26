Дочь Рауфа Гаджиева из Финляндии выразила признательность за фестиваль в честь 100-летия корифея азербайджанской музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля "Рауф Гаджиев -100", организованного Министерством культуры Азербайджана в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджана Рауфа Гаджиева (1922-1995), состоялась научно-творческая дискуссия, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана с участием деятелей культуры и науки.

Выступившие директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, старший консультант отдела искусства и нематериального культурного наследия Министерства культуры, музыковед Туран Мамедалиева, член Союза композиторов Азербайджана, музыковед Рая Аббасова, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Лала Рзаева, саксофонист, заслуженный деятель искусств Рафиг Сеидзаде рассказали о жизни и творчестве композитора, поделились воспоминаниями. К дискуссиям также подключились музыковед-исследователь, публицист Фариза Бабаева, одна из первых джазовых исполнительниц страны Тунзаля Гахраман.

Было отмечено, что творчество Рауфа Гаджиева занимает значительное место в истории азербайджанской музыкальной культуры. Композитор является автором музыкально-сценических, вокально-симфонических, оркестровых, камерно-инструментальных произведений, оперетт, музыки для театральных постановок, фильмов, эстрадных песен. Рауф Гаджиев принимал активное участие в культурной жизни республики и был известен своей плодотворной общественной деятельностью. Его замечательные песни "Азербайджан", "Севгилим", "Лейла" и другие полюбились слушателям не только нашей страны, но и за рубежом. Его оперетты и музыкальные комедии "Ромео - мой сосед", "Куба – любовь моя", "Мама, я женюсь", "Перекресток" ставились на сценах многих театров за пределами Азербайджана. Была особо отмечена его деятельность и в период работы министром культуры Азербайджана (1965-1971), директором Филармонии (1964), а также в должности первого секретаря Союза композиторов (1979-1985).

Выступления сопровождались показом слайд-шоу, созданным на основе богатых коллекций музея.

Подключившаяся к онлайн-мероприятию из Нидерландов музыковед-исследователь Натаван Гусейнова представила свою книгу “Джаз в Азербайджане”. Как известно, Рауф Гаджиев был одним из тех, кто стоял у истоков азербайджанского джаза, проводя в этой области как творческую, так и большую организационную работу.

В заключение дочь корифея-композитора Нателла Гаджиева, подключившаяся к мероприятию из Финляндии, от имени семьи выразила благодарность за уважение и почтение к памяти отца, организацию фестиваля.

Отметим, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" проходит в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря. Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия проходят во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

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