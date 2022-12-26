Музыкальные миниатюры Рауфа Гаджиева - лучезарные мелодии, приносящие людям радость (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля "Рауф Гаджиев -100", организованного министерством культуры Азербайджана в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджана Рауфа Гаджиева (1922-1995), состоялся концерт "Музыкальные миниатюры Рауфа Гаджиева", сообщает Trend Life.

Концертная программа была представлена в Международном центре мугама. На открытии вечера старший консультант отдела искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры, музыковед Туран Мамедалиева отметила, что как мастер, обладавший разнообразной творческой палитрой, Рауф Гаджиев занимает особое место в национальной культуре. Композитор, создавший многочисленные ценные произведения в различных жанрах, в том числе симфонии, оратории и кантаты, завоевал широкую славу своими опереттами, нашедшими успешное сценическое воплощение. Высокие художественные качества его творчества блестяще проявились и в написанной им музыке к кинофильмам и спектаклям. Созданные композитором лирические песни, сочетающие национальные мотивы и современный стиль, вошли в репертуар известных исполнителей и сыграли важную роль в развитии музыкального искусства.

Этот вечер был посвящен инструментальной и вокальной музыке миниатюрного жанра из многогранного творчества Рауфа Гаджиева, о котором рассказала музыковед-исследователь, преподаватель специальной школы-студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Вяфа Гамидова.

В концертной программе выступили молодые таланты и известные артисты, среди которых группа Bakustik Caz под управлением народного артиста Салмана Гамбарова, солисты Государственного академического театра оперы и балета, заслуженные артисты Наргиз Керимова и Фарид Алиев, президентский стипендиат, пианист Атабала Манафзаде, пианист, преподаватель Школы-студии при БМА Фяган Гасанли, солист Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Ровшан Гахраманов.

Талантливый музыкант ушел из жизни более двадцати пяти лет назад, но его лучезарные мелодии по сей день звучат, принося людям радость.

Отметим, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" проходит в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря. Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия проходят во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az