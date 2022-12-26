В Баку показали "Страдания одного юноши" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В театре современного искусства "M Teatr" состоялась премьера хореографического моноспектакля "Bir gəncin iztirabları" (Страдания одного юноши), поставленного народным артистом Азербайджана Видади Гасановым, сообщает Trend Life.

В спектакле занят азербайджанский танцор, лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов Фарид Казаков.

Премьерный показ спектакля был приурочен к 25-летию Фарида Казакова.

"Я отмечаю свое 25-летие, а также 10-летие выступления на сцене в качестве артиста балета. У меня было большое желание отметить свой день рождения на сцене. В этом году лично познакомился с народным артистом Азербайджана Видади Гасановым – большим профессионалом, мастером и очень талантливой личностью. Мы провели творческие обсуждения. Задача спектакля - показать молодежи, что всегда есть выход из страданий, трудностей. Каждый свободен в выборе собственного пути", - отметил Казаков.

Моноспектакль был принят публикой с большим интересом. Тема, затронутая в нем, актуальна как для творческих личностей, так и для людей, не связанных с искусством.

"Bir gəncin iztirabları" - история артиста, осознавшего, что ему тесно в мире академического искусства, и он хочет и может сделать намного больше…