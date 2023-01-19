Азербайджанский вокалист выбран одним из лучших Культурным центром Елены Образцовой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов принял участие в заключительном гала-концерте культурно-просветительского проекта "От звезды и до воды", который состоялся в малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, сообщает Trend Life.

Азербайджанский вокалист Теймур Кязымов представил на концерте "Песню певца за сценой" из оперы "Рафаэль" Антона Аренского под аккомпанемент пианистки, лауреата международных конкурсов Марии Черновой.

Проект, посвящённый русским традиционным зимним праздникам, реализован Культурным центром Елены Образцовой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Лучшие номера для участия в гала-концерте проекта "От звезды и до воды" были отобраны по результатам трех концертов-прослушиваний, прошедших в Культурном центре Елены Образцовой в ноябре-декабре 2022 года с участием 160 музыкантов от 7 до 20 лет. Ведущими гала-концерта были Евгений Кунгуров и директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова. В программе – народные песни, вокальная и инструментальная музыка Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки, Мусоргского, Гречанинова, Свиридова и других русских композиторов-классиков и современных авторов.

Теймур Кязымов - выпускник музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ныне обучается в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в классе народного артиста России, заведующего кафедрой сольного пения Владимира Ванеева.