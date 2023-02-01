Памятник Ашугу Алескеру в Баку: определены победители скульптурного конкурса

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители скульптурного конкурса на разработку проекта памятника Ашугу Алескеру, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

На конкурс были представлены 13 работ. Победители были определены специальной экспертной комиссией при министерстве.

Первое место на конкурсе занял Натиг Алиев, второе - Ханлар Ахмедов, третье - Камран Асадов.

В целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 30 ноября 2021 года № 3019 "Об установлении памятника Ашугу Алескеру" министерством культуры был проведен скульптурный конкурс на разработку проекта памятника Ашугу Алескеру в городе Баку.