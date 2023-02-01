Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Памятник Ашугу Алескеру в Баку: определены победители скульптурного конкурса

Культура Материалы 1 февраля 2023 17:20 (UTC +04:00)
Памятник Ашугу Алескеру в Баку: определены победители скульптурного конкурса

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители скульптурного конкурса на разработку проекта памятника Ашугу Алескеру, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

На конкурс были представлены 13 работ. Победители были определены специальной экспертной комиссией при министерстве.

Первое место на конкурсе занял Натиг Алиев, второе - Ханлар Ахмедов, третье - Камран Асадов.

В целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 30 ноября 2021 года № 3019 "Об установлении памятника Ашугу Алескеру" министерством культуры был проведен скульптурный конкурс на разработку проекта памятника Ашугу Алескеру в городе Баку.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости