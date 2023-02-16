Объявлен конкурс среди скульпторов на создание совместного памятника Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявляет открытый конкурс среди скульпторов на подготовку эскизных проектов памятника, который будет возведен в Баку с целью увековечения памяти видных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова и Садыга Дадашева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ведомства.

Конкурс будет проводиться с 17 февраля по 17 апреля 2023 года.

Эскизные проекты будут оцениваться членами Экспертной комиссии по возведению и демонтажу скульптурных памятников, памятно-мемориальных и архитектурных комплексов минкультуры. Обсуждение проектов пройдет в закрытом режиме.

Информация о победителе конкурса будет опубликована на официальном сайте ведомства через 15 дней после окончания основного этапа – 15 мая 2023 года.

Авторам, занявшим второе и третье места, будут вручены денежные награды в размере 2000 манатов и 1000 манатов соответственно.

Отметим, что конкурс проводится в целях обеспечения выполнения распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о возведении совместного памятника Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву.