Иреванский театр представил премьеру спектакля о судьбе семьи Гусейна Джавида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Союза театральных деятелей Азербайджана состоялась премьера спектакля "Отец, мать, брат, я и Сталин" Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Дж.Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Спектакль, поставленный заслуженным деятелем искусств Бахрамом Османовым по одноименной драме Азера Турана, посвящен 140-летию со дня рождения видного поэта и драматурга Гусейна Джавида.

В пьесе рассказывается о нелегком жизненном пути семьи Гусейна Джавида - самого Гусейна Джавида, ставшего жертвой сталинских репрессий, а также его супруги Мюшкюназ, детей – сына Эртогрула (1919) и дочери Туран (1923).

Художник-оформитель - Вахид Мурсалиев, музыкальный оформитель - Чингиз Халилов. Роли исполнили заслуженная артистка Эсмиральда Шахбазова, актеры Натиг Хазиев, Самир Алиев, Пярвин Дадашова, Ниямеддин Сафаралиев.

Гусейн Джавид (Гусейн Абдулла оглу Расизаде) родился 24 октября 1882 года в Нахчыване. На протяжении всей творческой жизни всецело олицетворял единство философской мудрости и художественного совершенства, вписав яркие страницы в историю азербайджанской литературы. Гусейн Джавид создал новый стиль и форму психологической и философской драмы, оказал сильное влияние на формирование азербайджанской литературы XX века и развитие национального театра. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Гусейн Джавид отказывался отображать "достижения социализма", за что, подвергшись сталинским репрессиям, был сослан в Сибирь, где скончался 5 декабря 1941 года. Был похоронен в селе Шевченко Тайшетского района. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 1982 году произошло перезахоронение останков Гусейна Джавида на родине. Останки были перевезены на родину из далекой Сибири, а на его могиле в Нахчыване впоследствии был возведен грандиозный мавзолей. Были созданы Дом-музей Гусейна Джавида и Театр поэзии, также установлены памятники великому поэту в Баку и Нахчыване.

Щедро одаренный талантами, Эртогрул Джавид был и художником, и поэтом, и композитором. Он прожил едва ли не менее драматичную жизнь, чем отец, хотя поначалу все складывалось весьма благополучно. Из-под его пера вышли слова к произведениям Кюи, Шопена, Рахманинова, Моцарта, Бурштейна, Танеева, Римского-Корсакова, а также переводы на азербайджанский язык стихов Лермонтова и других авторов. Однако успешный творческий путь прервал арест отца. Как сын "врага народа" он был лишен права публиковаться, а в войну именно по этой причине его как "неблагонадежного" отправили не на фронт, а в рабочий батальон, где он заболел туберкулезом и умер, пережив отца всего на два года.

В 1976 году ушла из жизни Мюшкюназ ханум. На ее надгробии были отчеканены слова ее любимого мужа:

Навеки заснула, в ее сердце была разлука...

Не было солнца у этой ночи...

И в призрак превратилась, без души и звука...

Как светлый луч скользнула в темноте...



Туран Джавид с 1953 года работала в Государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы, с 1968 по 1990 годы была директором данного музея. Впоследствии Туран Джавид являлась директором Дома-музея Гусейна Джавида, которым руководила до конца своей жизни. Скончалась 12 сентября 2004 года.