Искусство в исполнении - сольный концерт юного таланта в филармонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) прошел сольный концерт лауреата республиканских и международных конкурсов, юной скрипачки Эльмиры Дадашевой, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На музыкальном вечере солистка выступила в сопровождении лауреата международных конкурсов, концертмейстера Арзу Сафаровой. В программе прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Пабло де Сарасате, Генрика Венявского, Томазо Антонио Витали - Леопольда Шарлье, Никколы Паганини, Гара Гараева.

Несмотря на юный возраст Эльмира Дадашева уверенно держалась на сцене и исполняла сочинения известных композиторов очень душевно и красиво. Публика сразу почувствовала - она получает огромное удовольствие от игры на скрипке, наслаждается прекрасной музыкой.

Выступление юной скрипачки было встречено публикой с большим интересом и сопровождалась бурными аплодисментами, что, несомненно, станет стимулом для Эльмиры Дадашевок к новым творческим свершениям.

Отметим, что Эльмира Дадашева является ученицей Детской музыкальной школы №22 имени Ниязи, она проходит обучение в классе у заслуженного педагога Ильхамы Агаевой.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.