В Баку представлено мультимедийное шоу "Дисней" с героями сказок и мультфильмов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялось мультимедийное шоу "Дисней", организованное Art-East Media Group, сообщает Trend Life.

Мультимедийное шоу объединило героев сказок и самых известных мультфильмов и вызвало большой интерес у самых маленьких зрителей. Художественные образы и события, ожившие на огромном видеоэкране, в сопровождении профессионального оркестра и виртуозных танцоров-аниматоров, подарили самые приятные впечатления не только детям и подросткам, но и их родителям. Хореографические сюжеты в исполнении воспитанников Бакинской академии хореографии охватили классические, народно-сценические и современные танцы.

"Мультимедийное шоу "Дисней" - оригинальное и креативное мультимедийное шоу начала года, привнесло в область культуры и искусства новое веяние. Отрадно отметить, что, по мнению зрителей и экспертов, эту творческую работу, созданную из гармонии изображения, звука и движения, можно представить на мировом уровне и охватить более широкую аудиторию", - отметил руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

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