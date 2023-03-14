Улдуз Рафили-Алиева - первая азербайджанка, ставшая профессиональным театральным режиссёром (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конференц-зале имени Гара Гараева Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошло мероприятие, посвященное 100-летию видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств, профессора Улдуз Рафили-Алиевой, сообщает Trend Life.

Выступившие проректор БМА по учебной работе, заслуженный учитель, кандидат педагогических наук, профессор Нармина Гулиева, проректор БМА по научной работе, доктор философии, профессор Гюльназ Абдуллазаде, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств, профессор Имруз Эфендиева, доцент БМА Светлана Мирзоева, актриса Сона Бабаева, заслуженный артист, режиссер Ниджат Кязымов, а также родные и близкие Улдуз Рафили-Алиевой рассказали о ее большом вкладе в национальную культуру, поделились воспоминаниями.

Были представлены инструментальные композиции Клода Дебюсси, Эмиля Афрасияба, отрывки из опер "Иоланта" Петра Чайковского и "Севиль" Фикрета Амирова, поставленных в своей время Улдуз Рафили-Алиевой.

Ведущая и организатор мероприятия - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина.

Улдуз Рафили-Алиева родилась в Геранбойском районе. Её отец умер ещё до её рождения. Когда Улдуз было 12 лет, многие члены её семьи подверглись репрессиям. Улдуз и ее старшая сестра Семая в 1934 году переехали в Баку. Их мать скончалась в 1935 году. До начала Великой Отечественной войны Улдуз жила в Москве у сестры Семаи. В 1938 году окончила промышленный техникум. Затем поступила в Московский институт инженеров транспорта, и наряду с учёбой, работала в московском метрополитене начальником смены станции и машинисткой поезда. После окончания войны вернулась в Баку.

В 1951 году Улдуз окончила режиссёрский факультет Бакинского театрального института. Наряду с учёбой, работала консультантом на киностудии «Азербайджанфильм» и педагогом в библиотечном техникуме. После окончания вуза работала режиссёром в Театре юного зрителя в Баку. В период с 1972 по 1975 годы была главным режиссёром ТЮЗа. Рафили-Алиева ставила в театре спектакли как на азербайджанском, так и на русском языках. Ею было поставлено более 50 спектаклей. Ряд постановок стал победителем всесоюзных фестивалей, был удостоен дипломов и наград.

С сентября 1975 года Улдуз Рафили-Алиева занималась педагогической деятельностью, долгие годы была профессором кафедры вокала и оперы Азербайджанской государственной консерватории (ныне БМА), где за годы работы поставила на сцене такие произведения, как "Алеко" Сергея Рахманинова, "Иоланта" Петра Чайковского, "Севиль" Фикрета Амирова, "Свадьба Фигаро" Моцарта и др.