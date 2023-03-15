В Баку прошло мероприятие, посвященное творчеству Тараса Шевченко (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось мероприятие, посвященное творчеству писателя и поэта Тараса Шевченко, организованное Союзом украинок в Азербайджане и приуроченное ко дню рождения и памяти национального поэта украинского народа, сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия были затронуты темы, посвященные популяризации творчества Тараса Шевченко в Азербайджане и его роли в развитии украинско-азербайджанских отношений. Глава Союза украинок в Азербайджане, Лидия Шестак-Алиева, отметила, что хотя Тарас Шевченко никогда не был в нашей стране, его творчество всегда было здесь популярным. Впервые на азербайджанском языке "Кобзарь" был опубликован в 1934 году. Произведения украинского классика, такие как "Кавказ", "Думы мои, думы мои", "Если бы вы знали, панычи", были переведены на азербайджанский язык выдающимися азербайджанскими поэтами Микаилом Мушвигом и Ахмедом Джавадом.

"Однако, еще задолго до этого события, происходила активная популяризация творчества Тараса Шевченко среди азербайджанского народа. Важную роль в этом сыграл, находившийся в ссылке на Кавказе, выдающийся украинец Микола Гулак, уделявший внимание, в том числе, развитию украинско-азербайджанского диалога. В начале ХХ века произведения Шевченко уже становятся популярными среди азербайджанцев. В 1907 году в Баку было основано Украинское общество "Просвита" имени Шевченко, члены которого часто проводили литературные вечера и отмечали Шевченковские дни, в которых принимали участие азербайджанцы, украинцы, представители других национальностей", - говорит Лидия Шестак-Алиева.

На мероприятии были представлены интересные факты. Например, газета "Каспий" в те годы писала, что в Баку первый Шевченковский вечер был проведен в 1906 году в связи с 45-летием со дня смерти поэта, а потом такие вечера ежегодно проводились обществом "Просвита". В 1911 году в Баку была почтена память Шевченко в связи с 50-летием со дня смерти поэта, в газетах "Каспий" и "Баку" об этом были размещены публикации.

Также в рамках мероприятия состоялись чтения произведений Тараса Шевченко. На азербайджанском языке его стихи декламировали по последнему изданию сборника стихов Тараса Шевченко, который вышел в марте 2022 года в издательстве "Qanun". В сборник вошли переводы Сулеймана Рустама, Османа Саривелли, Мирварид Дильбази, Микаила Рзакулизаде и других.

Отметим, что 9 марта состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Баку, к которому присоединился и бывший президент Украины Виктор Ющенко, принимавший участие в конференции "Гейдар Алиев - 100 лет: жизнь и наследие", организованной Международным центром Низами Гянджеви.

Монумент был торжественно открыт 30 июня 2008 года. На церемонии открытия принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Украины Виктор Ющенко. Этот бронзовый памятник отличается от множества других памятников Тарасу Шевченко. Автор скульптуры, Игорь Гречаник, отошел от традиционного изображения поэта и изваял его молодым, передающим людям своё произведение "Кобзарь".