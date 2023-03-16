В Детской филармонии состоялся концерт ансамбля народных инструментов "Sədəf" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской детской филармонии состоялся концерт ансамбля народных инструментов "Sədəf", сообщает Trend Life. Вечер посвящен 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Детское творчество – это не только удовольствие, но ещё и полная свобода для фантазии и деятельности, самовыражение, искусство и красота. Творческие занятия развивают воображение детей и являются действенным способом познания мира, в том числе через музыку и танцы. В процессе творческой деятельности ребёнку постепенно прививаются разные качества характера, в том числе трудолюбие и наблюдательность, повышается его интеллект и развивается эстетическое восприятие.

В концертной программе ансамбль "Sədəf", действующий при Детской филармонии, представил слушателям свой богатый репертуар - азербайджанские народные песни, песни композиторов, мугамы и теснифы.

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