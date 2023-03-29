Волшебная аура в Баку, или Красота дуэта флейты и фортепиано (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся "Вечер флейты и фортепиано", сообщает Trend Life.

На вечере выступили Наргиз Кенгерли (фортепиано), Мирхалид Мамедзаде (флейта), Камиль Гусейнзаде (ударные) и Гасан Асадов (контрабас).

В программе прозвучали Испанская рапсодия - сольная пьеса для фортепиано, написанная Ференцем Листом в 1863 году. Композитор создал ее под вдохновением от путешествия по Испании и Португалии, и услышанных в этих странах народных мелодий.

Внимаю слушателей была представлена Венгерская пасторальная фантазия для флейты и фортепиано Франца Допплера, это сочинение является одним из самых часто исполняемых произведений флейтового репертуара, также на концерте была исполнена Сюита для флейты и джазового фортепианного трио Клода Боллинга.

Концертная программа подарила слушателям массу приятных впечатлений. Великолепное звучание флейты и фортепиано, нежная и красивая музыка, вызывающая прекрасные эмоции, профессионализм солистов создали волшебную ауру вечера.

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