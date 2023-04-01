Азербайджанские пограничники и миссия освободителя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Академии Государственной пограничной службы прошел показ спектакля "Миссия", представленный Сумгайытским государственным драматическим театром, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Перед показом были представлены картины из экспозиции Сумгайытской государственной художественной галереи, посвященные Дню геноцида азербайджанцев – 31 Марта. На мероприятии выступили заместитель начальника академии по работе с личным составом Турал Керимли, народный артист Фирудин Магеррамов, писатель Хафиз Атаханлы.

Спектакль "Миссия" посвящен героизму азербайджанских воинов - освободителей Карабаха от армянских агрессоров. Спектакль повествует о герое Карабахской войны, офицере спецназа Мубаризе Эйвазове, который после тяжелого ранения во время 44-дневной Отечественной войны впал в кому. В этом состоянии его душа встречается с душой отца, ставшего шехидом в 1992 году в Карабахе. Отец наставляет сына никогда не сдаваться и бороться во имя свободы и независимости Азербайджана. Он также благодарит сына за то, что тот достойно выполнил миссию по освобождению Карабаха от оккупантов.

Маленький Мубариз никогда не видел своего отца… Отец отправил годовалого Мубариза вместе с матерью из города Шуша в Баку, когда город пытались оккупировать армянские агрессоры, а сам остался защищать его…

Автор произведения - Хафиз Атаханлы, режиссер-постановщик – главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу.

По окончании спектакля начальник Академии Государственной пограничной службы генерал-майор Азер Ибрагимов выразил признательность творческому коллективу, наградил почётными дипломами ряд деятелей культуры.

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