Изабелла Абезгауз – период расцвета в истории азербайджанской музыкальной культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли прошла Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Изабеллы Абезгауз, сообщает Trend Life.

С жизнью и деятельностью этой яркой личности, талантливого ученого и педагога была связана эпоха 50-80-х годов ХХ века, период небывалого расцвета в истории азербайджанской музыкальной культуры. С 1954 года по 1988 год она преподавала в Азербайджанской государственной консерватории (ныне БМА), сыграв большую роль в деле воспитания многих поколений музыкантов.

Изабелла Абезгауз исследовала творчество великих мастеров Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Джовдета Гаджиева, Фикрета Амирова, Хайяма Мирзазаде и других азербайджанских композиторов. Она также сформировала свою методику анализа ориентальных произведений русских классиков XIX века. Ей принадлежат брошюры "Русские музыканты о музыке Запада", "Симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" Гара Гараева", "Азер Рзаев", "Гасан Рзаев", "Джовдет Гаджиев", монография "Опера "Кёроглы" Узеира Гаджибейли (о художественных открытиях композитора)", а также многочисленные статьи, которые были изданы в "Ученых записках АГК" и журнале "Советская музыка".

Программа конференции включала в себя пять секций: "Изабелла Абезгауз - 100: роль ученого в истории азербайджанской музыкальной науки и образования", "Проблемы исторического и теоретического музыкознания", "Современная исполнительская культура", "Теория и практика изучения музыки устной традиции", "Вопросы музыкальной педагогики".

В конференции приняли участие ученые Бакинской музыкальной академии, Азербайджанской национальной консерватории, Института архитектуры и искусства НАН Азербайджана, Бакинской хореографической академии. В обсуждение важных проблем музыкальной науки включились не только исследователи, педагоги научно-образовательных учреждений, но и молодые специалисты – докторанты и аспиранты.

На мероприятии выступили заслуженный педагог Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, Ульвия Иманова, доктор философских наук Гюльназ Абдуллазаде, доктора искусствоведения Имруз Эфендиевой, доктора философии по искусствоведению Зюмруд Дадашзаде, Лала Рзаева, Инна Пазычева, Ирада Гусейновай, Миныханум Бабаева, Алена Инякина и другие.

Гостям была представлена рукопись Изабеллы Абезгауз – ее докторская диссертация, материал которой нашел частичное отражение в книге "Опера "Кёроглы" Узеира Гаджибейли (о художественных открытиях композитора)". Данное исследование будет издано в рамках проекта "Музыкальное наследие".